Vor fünf Jahren ist die Abgasaffäre bei Volkswagen in den USA aufgeflogen und löste die schwerste Krise der Unternehmensgeschichte aus. Es wurde bekannt, dass die Volkswagen AG illegale Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung ihrer Diesel-Fahrzeuge nutzt. Ein klarer Verstoß gegen amerikanisches Bundes- und Landesrecht. Kurz darauf trat VW-Chef Martin Winterkorn zurück – obwohl er sich „keines Fehlverhaltens bewusst“ war. Juristisch ist der Abgasskandals bis heute nur zum Teil aufgearbeitet.

Am 3. September 2015 gab VW gegenüber der CARB und der US-Umweltbehörde EPA zu, Fahrzeuge mit einem „defeat device“ entwickelt und gefertigt zu haben, um die Abgaskontrollsysteme zu umgehen. Durch Manipulationen an der Motorsteuerungssoftware wurden die US-amerikanischen Abgasnormen im Prüfstandmodus zwar erreicht, doch im Normalbetrieb schaltete sich ein Teil der Abgasreinigungsanlage weitgehend ab. So konnten giftige Stickoxide (NOx) in die Luft gelangen und die erlaubten Grenzwerte wurden um ein Vielfaches überschritten.

Elf Millionen Fahrzeuge weltweit betroffen

In Deutschland nahm der VW-Abgasskandal am 8. Oktober 2015 an Fahrt auf: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Landeskriminalamt Niedersachsen ordneten Hausdurchsuchungen in den Geschäftsräumen des Wolfsburger Autokonzerns an, um Beweismaterial zu sichern. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) teilte am 15. Oktober 2015 mit, dass die von VW eingesetzte Motorsoftware eine „unzulässige Abschalteinrichtung“ ist und ordnete einen verpflichtenden Rückruf von 2,4 Millionen Dieselfahrzeugen an, „um einen regel- und zulassungskonformen Zustand der betreffenden Fahrzeuge herzustellen“.

Laut Volkswagen ist die Betrugssoftware in weltweit rund elf Millionen Fahrzeugen von VW, Audi, Seat und Skoda mit der Motorenreihe VW EA189 im Einsatz. Doch auch die Nachfolgereihe VW EA288 ist vom Abgasskandal betroffen. 2017 entdeckte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) außerdem im VW-Motor EA897 verbotene Abschalteinrichtungen. Der Sechszylinder Euro-6 3,0-Liter-TDI-Motor ist unter anderem im Porsche Cayenne, im VW Touareg und in mehreren Audi-Modellen verbaut worden. Der VW-Konzern musste schon zahlreiche Prozesse führen und wurde zu Strafen in Milliardenhöhe verurteilt.