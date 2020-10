APA ots news: OeNB erwartet trotz Wirtschaftskrise Inflationsraten von 1,4 Prozent für 2020 und 1,7 Prozent für 2021

Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie hat Wirte entlastet, Steuersenkung wurde nur bei Schaumwein an Konsumenten weitergegeben



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet in ihrer jüngsten Inflationsprognose trotz der aktuellen Wirtschaftskrise für Österreich im Jahr 2020 eine am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 1,4 Prozent, gefolgt von einem leichten Anstieg auf 1,7 Prozent im Jahr 2021. Auf Basis von Preisdaten aus dem Online-Handel hat die OeNB berechnet, dass die per Anfang Juli 2020 eingeführte Senkung der Schaumweinsteuer nahezu vollständig an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wurde. Bei Online-Essensbestellungen hingegen hatte die ebenfalls per Anfang Juli 2020 wirksame Mehrwertsteuersenkung bislang noch keinen Effekt auf die Verbraucherpreise.