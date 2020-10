Neubaupreise und Einkommen driften immer stärker auseinander / Die Preisentwicklung von Neubauwohnungen & Einkommen in den fünf größten Städten Deutschlands

Hamburg (ots) -



- Die Schere zwischen den Preisen von Neubauwohnungen und Einkommen wird in den

Metropolen immer größer.

- Neubauwohnungen verteuerten sich seit 2015 drastisch: Um 60 Prozent und mehr

in Frankfurt und Berlin, um 30 Prozent und mehr in München, Hamburg und Köln.

- Das monatliche Bruttoeinkommen (Median) stieg seit 2015 hingegen nur

verhalten: Am deutlichsten in Berlin mit 14 Prozent, am geringsten in Köln mit

neun Prozent.

- Die größte Schere zwischen Neubau-Preisen und Einkommen besteht in München,

gefolgt von Berlin. Die geringste Kluft besteht in Köln.



(Die Auswertung basiert auf den Grundstücksmarktberichten der

Gutachterausschüsse der Jahre 2015 - 2019 sowie Daten der Bundesagentur für

Arbeit zum Median der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte vom 31.12.2019)







Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Großstädten und Metropolregionen istriesig, das Angebot überschaubar. Während die Mietpreisbremse den Anstieg vonMieten drosseln soll, reguliert allein der Markt die Preise von Kaufimmobilien."Es muss mehr gebaut werden", fordern Immobilienexperten und Politiker deshalbgleichermaßen, um den Nachfrageüberhang zu reduzieren und Normal- undGeringverdiener nicht aus den Städten zu verdrängen. Ein Blick auf die Preisevon Neubauwohnungen und Einkommen in den fünf Metropolen Berlin, München,Hamburg, Frankfurt und Köln zeigt jedoch, dass sich die Immobilienpreise in denletzten fünf Jahren drastisch erhöht haben, während die Einkommen nur leichtstiegen. " Neubauwohnungen zum Kauf sind in den Metropolen für Normalverdienerhäufig nicht erschwinglich ", sagt Niels Jacobsen, Geschäftsführer vonimmoverkauf24. "Für den Vermögensaufbau ist der Immobilienerwerb jedoch fürNormalverdiener der wesentliche Faktor. Um die vergleichsweise geringeEigentumsquote von ca. 50 Prozent in Deutschland zu erhöhen, müssen Neubautenalso erschwinglicher werden - und das erfordert politische Maßnahmen."Der Überblick über Preisentwicklung von Neubauwohnungen und Einkommen in denfünf Metropolen:Frankfurt: Quadratmeterpreise von Neubauwohnungen & BruttolöhneIn Frankfurt kosteten Neubauwohnungen 2019 im Schnitt 6.970 Euro proQuadratmeter, 2015 waren es noch 4.310 Euro. Im Vergleich der Metropolen fand inFrankfurt die deutlichste Teuerung statt: um 62 Prozent innerhalb von fünfJahren .Der mittlere Bruttolohn der Frankfurter*innen stieg hingegen nur um zehn Prozentinnerhalb der letzten fünf Jahre und lag 2019 im Median bei 4.431 Euro pro Monat. Im Vergleich der Metropolen haben Frankfurter*innen damit zwar daszweithöchste Einkommen. Jedoch macht der mittlere Bruttolohn nur 64 Prozent derKosten eines Quadratmeters im Neubau aus.