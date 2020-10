Ris geht partnerschaft mit Migros Genf ein und expandiert mit Inkcenter® in Die Schweiz

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - InkCenter ® bietet hervorragende

Qualität und Kosteneinsparungen und ist gut für die Umwelt



Retail Inkjet Solutions (RIS) und das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Migros

Genf haben heute InkCenter®-Installationen an zwei Migros-Standorten in der

Schweiz angekündigt. Kunden, die im MParc - La Praille "melectronics" in Genf

einkaufen, können jetzt, ebenso wie die Kunden des "mprint-shop" im Centre

Commercial Lancy-Onex, den schnellen, einfachen und kostengünstigen InkCenter®-

Nachfüllservice von RIS-nutzen.



Die Expansion in den Schweizer Markt durch die Partnerschaft mit Migros, deren

Hauptsitz sich in Zürich, Schweiz, befindet, folgt auf eine bereits erfolgreich

verlaufene Einführung von InkCenter® bei Migros Frankreich im Juli dieses Jahres

und spiegelt die wachsende Präsenz von RIS auf dem europäischen Markt wider. Das

RIS InkCenter® zeichnet sich durch ein patentiertes, präzises Nachfüllsystem

aus, das jede Patrone professionell reinigt, befüllt und testet. Dies sorgt bei

jedem Nachfüllen für einwandfreie Leistung - und dies bei einer Kostenersparnis

von bis zu 50 Prozent gegenüber einer neuen Patrone.







Genf in der Schweiz, zeigt die guten Beziehungen, die wir in diesem Jahr mit

Migros aufgebaut haben. Es zeigt auch erneut, dass die Einzelhändler eine

steigende Nachfrage nach unseren Tintennachfüll-Services sehen. Wir erleben ein

zunehmendes Interesse an umweltfreundlichen Alternativen, die den Verbrauchern

die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie sie ihren Plastikabfall

minimieren, und unser Tintenpatronen-Nachfüllservice bietet genau das" ,

erklärte David Lenny, Präsident und CEO von RIS. "Überdies freuen wir uns, dass

wir den Verbrauchern während dieser globalen Pandemie eine viel kostengünstigere

Möglichkeit für das Drucken zu Hause bieten können. Und selbstverständlich

arbeiten wir weiter intensiv daran, allen Verbrauchern in Europa erschwingliche,

qualitativ hochwertige Tinte zur Verfügung zu stellen."



" Wir freuen uns, unseren Kunden eine effiziente, wirtschaftliche und

umweltfreundliche Lösung zum Nachfüllen gebrauchter Tintenpatronen anbieten zu

können. Ich bin vom kommerziellen Erfolg des Konzepts in unseren Filialen

überzeugt", sagte Romuald Langeron, Sortimentsmanager für melectronics und

mprint-shop bei Migros Genf.



Vincent Hormovitis, Vice President of Sales & Business Development bei RIS,

fügte hinzu: " Mit der Migros Genf haben wir einen gleichgesinnten Partner

gefunden. Es ist uns beiden ein Anliegen, den Kunden gerade in diesen



