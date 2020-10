Millionenverluste und eine Menge geschädigter Aktionäre: Turbulent geht es zu im Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Die Kanzlei Mingers. kämpft daher für die Anliegen der Geschädigten und erhebt Klage gegen die Verantwortlichen. Ein Musterverfahren könnte Betroffenen bald das Geld zurückbringen!

Entscheidung im Wirecard-Musterverfahren

Schon Ende Oktober könnte es zur Entscheidung im Musterverfahren gegen einige Verantwortliche im Wirecard-Skandal kommen. Dieses hat die Kanzlei Mingers. für einzelne Mandanten beantragt, um einen Musterentscheid zu erwirken. Dieser könnte ebenso wirkungsvoll für die über 1000 Mandanten der Kanzlei sein. So können auch die Einzelklagen effizient und zeitoptimiert entschieden werden, denn die Rechte sind durchaus gleichgelagert.

Mingers. hat Strafanzeigen eingereicht

Gegen mehrere Instanzen hat die Kanzlei bereits Strafanzeige eingereicht. Gegen den Wirtschaftsprüfer Ernst & Young besteht der Vorwurf, ihre Prüfpflichten nicht hinreichend erfüllt zu haben. So wurden der Wirecard AG angebliche Eigenmittel in Höhe von 1,9 Millionen Euro testiert, ohne ausreichende Nachweise. Insbesondere richtet sich der Vorwurf dabei gegen zwei amtierende sowie einen ehemaligen Abschlussprüfer.

Außerdem besteht Grund zur Annahme, dass sich der Wirecard Vorstand durch Marktmanipulation strafbar gemacht hat. Gegen Markus Braun, den ehemaligen Konzernchef der Wirecard AG, sowie gegen Jan Marsalek, ehemals im Vorstand von Wirecard, hat die Kanzlei Mingers. Strafanzeige eingereicht. Gegen beide liegt der Verdacht der Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor.

Beim zuständigen Landgericht München I. hat die Kanzlei zudem bereits Klagen auf Ersatz von Kursdifferenzschäden i.S.d. §97 WpHG gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard eingereicht.

Mingers. prüft die Ansprüche der Geschädigten gegenüber der BaFin

Ebenso werden derzeit weitere Klagen gegenüber der BaFin in Erwägung gezogen. Grundlage dafür ist, dass auch die BaFin ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllt hat. So hat es bereits Anfang 2019 Hinweise darauf gegeben, dass im Fall der Wirecard AG eine Bilanzfälschung vorliegt. Diesen Hinweisen ist die BaFin nicht ausreichend nachgegangen, sodass der Betrug zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeflogen ist. Die BaFin hat durch dieses langjährige Unterlassen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungspflichten das Verfahren deutlich verschleppt.

Die Kanzlei Mingers. prüft daher derzeit die Ansprüche gegenüber der BaFin und erwägt die Aussichten einer möglichen Klage.

Perspektiven für Anleger: Das können Sie nun tun!

Die Leidtragenden dieses Skandals sind eindeutig die Aktionäre. Teilweise wurde ein beachtlicher Anteil des eigenen Vermögens in die Aktie der Wirecard AG gezahlt – das Geld schien zunächst verloren. Doch es lohnt sich dafür zu kämpfen! Die Kanzlei Mingers. hat dafür nun eine risikofreie und vielversprechende Lösung gefunden.

So nehmen Investoren den Wirecard-Geschädigten das Risiko innerhalb des Prozesses ab. Im Rahmen einer Prozessfinanzierung bleiben den Klägern somit keine Verlustkosten. Dafür hat sich als Prozessfinanzierer die Projektgesellschaft Advofund GmbH gegründet. Bis zu 70 Prozent ihrer Verluste können sich geschädigte Anleger durch diese Möglichkeit zurückholen.

Holen Sie sich Ihr Geld zurück!

Lassen Sie Ihre Ansprüche so bald wie möglich kostenlos prüfen und holen Sie sich Ihr Geld zurück. Wenden Sie sich dafür an die Kanzlei Mingers. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH! Wir beraten Sie gerne. Erreichen können Sie uns unter der Telefonnummer 02461/ 8081 oder dem Kontaktformular auf unserer Website. Weitere Rechtsnews finden Sie in unserem Blog oder YouTube-Channel.