Kann die Nordex-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Nachdem die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex (ISIN: DE000A0D6554) am 17.9.20 bei 12,10 Euro den höchsten Stand seit dem Corona-Crash erreicht hatte, gab die Aktie im schwachen Börsenumfeld bis zum 25.9.20 um 16 Prozent auf bis zu 10,19 Euro nach. In weiterer Folge konnte die Aktie wegen der positiven Auftragslage die Verluste wieder aufholen. Die Nachricht des Unternehmens, einen Großauftrag über die Lieferung von 62 Turbinen für einen Windpark in den USA, der bereits in einem Jahr fertig gestellt sein soll, verhalf dem Aktienkurs im frühen Handel des 6.10.20 zu einem 6-prozentigen Kurssprung.

Kann die Nordex-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages mit 12,71 Euro auf dem höchsten Niveau seit dem Märztief notierte, in den nächsten Wochen ihr 52-Wochenhoch bei 13,10 Euro überwinden und danach auf 13,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.