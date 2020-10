Weiterhin starke Investmentmärkte: Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau Frankfurt/Main (ots) - Auch im dritten Quartal 2020 zeigten sich die deutschen Investmentmärkte weiterhin lebhaft. Der in den ersten drei Quartalen erzielte Investmentumsatz liegt demzufolge mit gut 41,7 Milliarden Euro nur um 3 % unter dem außergewöhnlich guten Vorjahresergebnis. Rechnet man noch die Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30 Einheiten) hinzu, die sich auf gut 16,6 Milliarden Euro belaufen, so ergibt sich ein Gesamtumsatz von knapp 58,4 Milliarden Euro. Dies zeigt die Analyse von BNP Paribas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



- Aufgrund des außergewöhnlich guten ersten Quartals und wieder spürbar anziehender Märkte in Q3 wurde mit gut 41,7 Milliarden Euro in den ersten drei Quartalen ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt - Mit rund 12,3 Milliarden Euro im dritten Quartal wurde der zehnjährige Durchschnitt um 7 % übertroffen

- Paketverkäufe können mit 17,6 Milliarden Euro gegenüber Q3 2019 um 44 % zulegen

- Einzeldeals müssen dagegen mit gut 24,1 Milliarden Euro Rückgänge hinnehmen (-22 %)

- Büro-Investments mit 37 % (15,2 Milliarden Euro) weiterhin die wichtigste Assetklasse

- Berlin bleibt beliebtester Investitionsstandort (knapp 5,4 Milliarden Euro) - Netto-Spitzenrenditen in allen A-Standorten noch einmal leicht gesunken - Anteil ausländischer Käufer mit 40 % leicht über Vorjahresniveau - Über 1.060 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)



"Nachdem zum Halbjahr ein neuer Rekord aufgestellt wurde, zu dem vor allem das außergewöhnlich starke erste Quartal mit einer Reihe großer Portfolioverkäufe beigetragen hat, haben sich die Investmentmärkte auch im dritten Quartal von ihrer besten Seite gezeigt. Mit einem Transaktionsvolumen von gut 12,3 Milliarden Euro wurde von Juli bis September zwar weniger investiert als in den Vorjahren, der zehnjährige Durchschnitt aber um 7 % übertroffen", betont Piotr Bienkowski, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Der Gesamtumsatz zum Ende September liegt bei gut 41,7 Milliarden Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Im langjährigen Vergleich entspricht dies dem viertbesten jemals registrierten Resultat. Berücksichtigt man das aktuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld, das immer noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt ist, wird deutlich, dass die Investoren den deutschen Immobilienmärkten ein großes Vertrauen entgegenbringen. Aufgrund der bereits wieder spürbaren Konjunkturerholung, der massiven staatlichen Stützungsmaßnahmen und der stabilisierenden Wirkung der Kurzarbeit gehen die Anleger davon aus, dass sich Deutschland relativ schnell erholen wird und sich die übergeordneten Trends der letzten Jahre anschließend fortsetzen werden."