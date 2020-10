Feierstimmung herrscht heute bei allen Nordex-Aktionären. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund zwei Prozent in die Höhe. Dadurch kostet der Titel nun 12,24 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Dann damit kostet Nordex damit so viel wie noch in diesem Monat. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 12,10 EUR ausgelotet. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

Fazit: Bei Nordex geht es ordentlich zur Sache.