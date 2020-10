Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex hat einen Auftrag zur Lieferung von Windenergieanlagen für ein Windparkprojekt in den USA erhalten. Man soll 62 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit einem Betriebsmodus von 4,8 MW liefern, kündigen die Hamburger am Dienstag an. Die Anlagen mit insgesamt 297,6 MW Leistung sollen ab dem Frühjahr 2021 im Mittleren Westen der USA errichtet werden.Weitere Details hierzu nennt Nordex in der Mitteilung ...