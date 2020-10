Chinesische Anleihen: Schutz im Sturm

FTSE Russel kündigte diese Änderungen an seinem World Government Bond Index (WGBI) am 25. September an.1 Die Aufnahme chinesischer Staatsanleihen ist, vorbehaltlich der abschließenden Genehmigung, ab nächstem Jahr geplant. Mit dieser Entscheidung folgt das Unternehmen dem Beispiel der Betreiber des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index und des J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets.

Zusätzliche Engagements ausländischer Anleger in China scheinen angesichts der derzeit zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China kontraintuitiv. Es handelt sich hierbei um eine strategische Rivalität mit dem Ziel, die Entkopplung der beiden größten Volkswirtschaften weltweit voranzutreiben, indem Handels- und Anlagebarrieren erhöht werden. Im Vorfeld einer der umstrittensten US-Präsidentschaftswahlen aller Zeiten scheint die Notwendigkeit einer strengeren Haltung in Bezug auf China der einzige Punkt zu sein, auf den sich Demokraten und Republikaner einigen können.

Gleichwohl ist ein starkes Interesse seitens internationaler Anleger, so etwa Staatsfonds und australische Pensionskassen, an auf den Renminbi lautenden chinesischen Staatsanleihen zu beobachten. Dieses Interesse hat den Anteil ausländischer Beteiligungen auf ein Rekordniveau steigen lassen, wenn auch ausgehend von einer niedrigen Basis. Auf ausländische Anleger entfielen per Ende August etwa 2,8 Bio. RMB (413,8 Mrd. USD) des insgesamt 110 Bio. RMB schweren Marktes.2