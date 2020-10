Berlin (ots) - Anlässlich des Tags der Industrie fordert BDI-Präsident Kempf:

"Wir müssen aus dem Krisenmodus in den Zukunftsmodus umschalten." Der durch die

Pandemie deutlich erschwerte Strukturwandel der deutschen Industrie sei

tiefgreifend und eine existenzielle Bedrohung.



Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert von der Bundesregierung

deutlich mehr Anstrengungen für eine nachhaltige Stärkung des Industrie- und

Investitionsstandorts Deutschland. "Wir müssen aus dem Krisenmodus in den

Zukunftsmodus umschalten ", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Dienstag auf dem

Tag der Industrie in Berlin. Der durch die Pandemie deutlich erschwerte

Strukturwandel der deutschen Industrie sei tiefgreifend und eine existenzielle

Bedrohung. "Die Gefahr ist groß, dass die akute Krise und eine

Selbstzufriedenheit mit den bisher beschlossenen Rettungspaketen den Blick auf

die Realität verstellen", mahnte der BDI-Präsident.







von 50 Milliarden Euro in drei bis fünf Jahren: "Das ist beachtlich, wird

allerdings nicht ausreichen." Privatwirtschaftliche Investitionen machen nach

BDI-Angaben rund 90 Prozent aller Investitionen in Deutschland aus. Kempf

forderte verstärkte Anreize, um den Standort attraktiver für mehr private

Investitionen zu machen. "Schlüssel ist - trotz Corona-bedingter höherer

Staatsausgaben - eine Reform der Unternehmensteuer. Nach mehr als zehn Jahren

Stillstand darf sich die Bundesregierung hier nicht länger verweigern", sagte

der BDI-Präsident. Die Steuerlast für Unternehmen liegt im Schnitt bei mehr als

31 Prozent, während es EU-weit nur 22 Prozent sind. "Deutschland muss 25 Prozent

anvisieren."



Der BDI-Präsident kritisierte aktuelle Gesetzesvorhaben, die in den Unternehmen

statt zu Verlässlichkeit und Zuversicht für Investitionen zu erheblicher

Verunsicherung führten. "Die Pläne für ein Lieferkettengesetz und ein

Unternehmenstrafrecht diskriminieren pauschal unternehmerisches Handeln. Sie

führen in Zeiten, in denen Stabilität und ein sicherer Rechtsrahmen wichtiger

denn je wären, zu Verunsicherung und möglicherweise Zurückhaltung bei

Investitionen." In der Klimapolitik kritisierte der BDI-Präsident am Beispiel

der geplantenVerschärfung der europäischen Klimaziele die wachsende Kluft

zwischen politischer Ambition und praktischer Umsetzbarkeit. "Schon um das

bestehende EU-Ziel einer Emissionsminderung von 40 Prozent bis 2030 zu

erreichen, müssten alle 27 EU-Staaten ihre Klimaschutzanstrengungen ab sofort

nahezu verdreifachen. Eine Anhebung auf 55 Prozent wäre sogar eine

Verfünffachung der bisherigen Anstrengungen. "Die Unternehmen sind keine Seite 2 ► Seite 1 von 2



Kempf würdigte die bisher wegen Corona gestarteten Investitionsprogramme in Höhevon 50 Milliarden Euro in drei bis fünf Jahren: "Das ist beachtlich, wirdallerdings nicht ausreichen." Privatwirtschaftliche Investitionen machen nachBDI-Angaben rund 90 Prozent aller Investitionen in Deutschland aus. Kempfforderte verstärkte Anreize, um den Standort attraktiver für mehr privateInvestitionen zu machen. "Schlüssel ist - trotz Corona-bedingter höhererStaatsausgaben - eine Reform der Unternehmensteuer. Nach mehr als zehn JahrenStillstand darf sich die Bundesregierung hier nicht länger verweigern", sagteder BDI-Präsident. Die Steuerlast für Unternehmen liegt im Schnitt bei mehr als31 Prozent, während es EU-weit nur 22 Prozent sind. "Deutschland muss 25 Prozentanvisieren."Der BDI-Präsident kritisierte aktuelle Gesetzesvorhaben, die in den Unternehmenstatt zu Verlässlichkeit und Zuversicht für Investitionen zu erheblicherVerunsicherung führten. "Die Pläne für ein Lieferkettengesetz und einUnternehmenstrafrecht diskriminieren pauschal unternehmerisches Handeln. Sieführen in Zeiten, in denen Stabilität und ein sicherer Rechtsrahmen wichtigerdenn je wären, zu Verunsicherung und möglicherweise Zurückhaltung beiInvestitionen." In der Klimapolitik kritisierte der BDI-Präsident am Beispielder geplantenVerschärfung der europäischen Klimaziele die wachsende Kluftzwischen politischer Ambition und praktischer Umsetzbarkeit. "Schon um dasbestehende EU-Ziel einer Emissionsminderung von 40 Prozent bis 2030 zuerreichen, müssten alle 27 EU-Staaten ihre Klimaschutzanstrengungen ab sofortnahezu verdreifachen. Eine Anhebung auf 55 Prozent wäre sogar eineVerfünffachung der bisherigen Anstrengungen. "Die Unternehmen sind keine