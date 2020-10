Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) lebt auf - man schafft es offensichtlich an einem großen Trend im US-Markt zu profitieren: Die Liebe zu den großen Anlagen mit 4 MW - wie die 312 MW-Order vom 18.09.2020 zeigte - wird zum positiven Trend für das ausgedünnte Orderbuch von Nordex. Heute eine weitere "Big order" über 297 MW im Süden der USA..

Nordex Group hat Ende September einen Großauftrag über die Lieferung von 62 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 für einen Windpark in den USA erhalten. Die Anlagen werden im Betriebsmodus von 4,8 MW geliefert. Der 297,6-MW Windpark entsteht im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Der Errichtungsbeginn ist im Frühjahr 2021 und die Inbetriebnahme für Ende des gleichen Jahres vorgesehen.

Nordex bietet für den US-Markt mit ihren Anlagen mit rund 4,8 MW das richtige Produkt für einen Trend, den der amerikanischen Windenergieverband AWEA in den USA sieht. Per Stand Mitte 2020 stieg das Volumen der geplanten Projekte mit Anlagen mit 4 MW oder mehr Nennleistung auf 5.079 MW, was einen Trend zu künftig leistungsstärkeren Maschinen im Land widerspiegelt. Während aktuell immer noch die "kleineren" Anlagen dominieren: Nach Verbandsangaben lag im vergangenen Jahr die durchschnittliche Nennleistung der neu errichteten Onshore-Windkraftanlagen in Nordamerika bei rund 2,55 MW. Dabei wurden keine Anlagen mit mehr als 4 Megawatt errichtet.

Die Produktion, die Auftragsauslieferungen, das Abarbeiten der Aufträge läuft derzeit rund bei Nordex, die Liquidität stimmt auch - revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 350 Mio. im Rahmen des Bürgschaftsprogramms der Bundesregierung und unter Beteiligung der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erhalten Anfang August UND potentiell 402,5 Mio. EUR Zufluss aus dem Verkauf des Europäischen Projektgeschäfts an RWE (Vollzug im Q4 erwartet) - jetzt sollten langsam wieder auch mal die Auftragsbücher voller werden - Großaufträge in den nächsten Wochen/Monaten ständen Nordex gut zu Gesicht.

H2-Update 05.10.2020: NEL erhält Auftrag in den Niederlanden - geht auch ohne NIKOLA

H2-Update 05.10.2020: NIKOLA sollte diese Woche mit GM und idealerweise mit BP weiterkommen

K+S Aktie springt an, Americas Verkauf scheint kurz bevor zu stehen - geldregen von 3,2 Mrd. USD winkt

Shop Apotheke wächst auch im dritten Quartal - neue Nutzer nehmen weiterhin kräftig zu

BioNTech einer der wenigen, der noch vor den Präsidentschaftswahlen möglicherweise Zulassungsantrag (Notfall) stellen könnte - Moderna rudert da zurück!