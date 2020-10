Die Leasingfirma Grenke erlebt an der Börse nach einem atemberaubenden Absturz gerade eine Rückkehr. Seit Tagen steigt die Aktie deutlich an. Heute beträgt das Plus erneut 10%. Was ist passiert? Grenke sieht sich von einem zentralen Vorwurf des britischen Investors Fraser Perring zunehmend entlastet. So soll die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Grenke mitgeteilt haben, für mehr als 98% der Bankguthaben zu den Stichtagen 30. Juni 2020 und 15. September 2020 Bestätigungen der Banken erhalten zu haben. Und jetzt? Wie geht es in der Aktie weiter? Lesen Sie die vollständige Analyse auf https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/grenke-aktie ...