Britische Regierung will mehr Windparks auf See

LONDON (dpa-AFX) - Premierminister Boris Johnson will alle Haushalte in Großbritannien bis zum Jahr 2030 mit Strom aus Offshore-Windparks versorgen. Die Corona-Pandemie solle als Katalysator für saubere Energie genutzt werden, heißt es in einem am Dienstag verbreiteten Redetext des Regierungschefs zum Online-Parteitag seiner Konservativen Partei. Dadurch könnten "Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Stellen" in den nächsten zehn Jahren geschaffen werden. "Was das Öl für Saudi-Arabien ist, ist der Wind für Großbritannien."

In früheren Jahren äußerte sich Johnson dagegen sehr kritisch über Windparks: Sie seien "nicht in der Lage, die Haut von einem Milchreis abzuziehen", hatte er im Jahr 2013 in einem Interview gesagt.