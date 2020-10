Bayer und Deutsche Bank – die Wende?

Liebe Leser, erinnert Ihr Euch an unser Audio aus Berlin, als wir bei Grenke die Empfehlung bei rund 25 Euro hatten und ausführlich besprachen, warum Fraser P diesmal falsch liegen sollte und vor allem nur psychologisches Momentum nutzt? Jetzt werden alle belohnt. 42 Euro! Plus 70% in der Aktie seither. Solche “AUDIOS” erhalten unsere Abonnenten mehrmals täglich, jeweils mit frischen Tipps zum Markt und vor allem – immer nah dran, immer direkt, immer ohne Verzug. Dank unseres Netzwerks auf Profi-Level mit Bloomberg-Zugang und direktem Draht zu Fondsmanagern und in die Investmentbanken hinein. Unsere täglichen Analysen, Empfehlungen, Know-How und Depots könnt ihr hier verfolgen…Heute übrigens frisch zu Nordex, Deutsche Bank und Bayer mit tollen Produkten und einem neuen Papier zu unserer Dauer-Empfehlung Beyond Meat. (Am Samstag findet unser TrainingsTAG ADVANCED statt. 2 Plätze haben wir noch, dann ist dicht. Denn wir nehmen nur 10 Leute auf. Mehr unter feingold-academy.com – wir freuen uns..)

Wie Grenke also mitteilte, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für zwei Stichtage Bankbestätigungen für Guthaben, inklusive der Bundesbank, angefordert und ausgewertet. Im Detail habe die KPMG die Bankbestätigungen der Bankguthaben für 98,5 Prozent zum 30. Juni dieses Jahres (1,06 Milliarden Euro) sowie für 98,6 Prozent der Bankguthaben zum 15. September (0,96 Milliarden Euro) erhalten, so Grenke. Die noch ausstehenden Bankbestätigungen würden Mitte Oktober 2020 erwartet. Der große Betrug ist damit bei Grenke ausgeräumt. Wir hatten die Aktie nach dem Crash empfohlen und uns die Lage mit den Shortsellern angesehen. Mehr hier:Audio zur Geschichte der Shortseller.