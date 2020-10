Bad Soden (ots) -



- Vor einem Jahr gestartete neue Fondsstrategie verhilft Multi-Axxion - Concept

Fonds zu Spitzenplatz unter globalen Mischfonds

- + 54,38 % Performance in den vergangenen zwölf Monaten

- Fokus auf Wachstumstitel und sehr dynamische Steuerung der Aktienquote



Mit der vor einem Jahr umgesetzten Anlagestrategie ist dem Multi-Axxion -

Concept Fonds (WKN: A1XBKY) des unabhängigen Vermögensverwalters Rosenberger,

Langer & Cie. der Sprung auf den zweiten Platz im Performance-Ranking unter mehr

als 1.600 globalen Mischfonds gelungen.[1]





Fondsmanager Ulrich Althoff investiert schwerpunktmäßig in globaleWachstumsaktien aus Zukunftsbranchen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum.Dazu zählen derzeit Informationstechnologie, Digitalisierung, alternativeEnergien, Gesundheit und langlebige Konsumgüter. Die Titelauswahl erfolgt nacheinem strikt regelbasierten Ansatz. Dieser stützt sich auf zwei Säulen: dieBewertungsanalyse möglicher Titel mittels finanzanalytischer Kennziffern sowieeine umfangreiche technische Analyse. Im Ergebnis investiert der Fondskonzentriert in maximal 30 Aktien von Unternehmen, die in den Märkten von morgenbereits heute eine führende Position einnehmen und die von der Dynamik in ihrenSegmenten überdurchschnittlich profitieren sollten. Dabei befinden sich derzeitsowohl internationale großkapitalisierte Unternehmen als auch liquideSpezialwerte im Fonds."Im vergangenen Jahr wurde die neue Strategie doppelt auf die Probe gestellt",so Ulrich Althoff, Fondsmanager des Multi-Axxion - Concept Fonds. "Dank unsererflexiblen Strategie, die ein schnelles Umschalten ermöglicht, haben wir unsereAktienquote zu Beginn der Corona-Korrektur Ende Februar sehr schnell auf nahezu0 % reduziert und diese mit der Börsenerholung ebenso schnell wieder erhöht. Sokonnte der Fonds sowohl im Corona-Abwärtstrend als auch in der folgendenAufwärtsbewegung eine nennenswerte Outperformance erzielen. Insgesamt konntenwir uns vor allem dank unserer pointierten Investitionsgradsteuerung und derTitelauswahl vom Gros der Wettbewerber absetzen."[1] Quelle: Onvista, 02.10.2020, Zeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020.