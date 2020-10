Ultraschnelles Laden, Sharing-Optionen und Akku-Wechselstation: Aral eröffnet ersten "Mobility Hub" in Berlin (FOTO)

Bochum/Berlin (ots) - Station im Berliner Zentrum dient als Testfeld für die Tankstelle der Zukunft - Verbindung verschiedener Verkehrsoptionen und Dienstleistungen zu einem Mobilitätsknotenpunkt - Microgrid ermöglicht ultraschnelles Laden bei geringerer Netzkapazität



Aral, Marktführer im deutschen Tankstellengeschäft, eröffnete heute den ersten "Mobility Hub" im Zentrum von Berlin. Die multifunktionale Station an der Holzmarktstraße dient als Testfeld für die sich verändernden Kundenbedürfnisse in punkto Mobilität. Neben dem klassischen Kraftstoff-Angebot und einem REWE To Go-Shop setzt Aral mit der ersten Stufe eines sogenannten "Microgrid" aus Ladesäule und Batterie neue Maßstäbe bei den Ladeoptionen für Elektrofahrzeuge in Ballungszentren. In Kooperation mit verschiedenen Sharing- und Mobilitätsanbietern, einem Akku-Wechselautomaten sowie der Anknüpfung an den ÖPNV wird die Aral Station außerdem zu einem Umsteigeplatz für verschiedene Verkehrsträger. Damit entspricht sie in ersten Ansätzen dem Zukunftsmodell der Großstadttankstelle, das Aral im Rahmen der Studie "Tankstelle der Zukunft" im letzten Jahr präsentiert hatte.