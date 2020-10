Merkel betont Bedeutung von Zukunftsinvestitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim Tag der Industrie die Bedeutung von Investitionen in Zukunftstechnologien betont. Die CDU-Politikerin sagte am Dienstag in einer kurzen Videobotschaft, es gehe nicht allein darum, das Vorkrisenniveau rasch wieder zu erreichen, sondern über langfristige Investitionen auch neue Wege zu erschließen. Die Bundesregierung hatte ein Milliardenprogramm beschlossen, das Investitionen etwa in Wasserstoff vorsieht.

Im digitalen Bereich gelte es, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie voranzubringen, sagte Merkel. "Darüber hinaus brauchen wir echte Fortschritte beim Klimaschutz." Es freue sie, dass die Industrie die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstütze.