Nachdem das Wertpapier des Maschinenbauers Deutz im Bereich von 2,62 Euro Mitte März seinen vorläufigen Tiefpunkt für dieses Jahr erreicht hatte, stellte sich eine Gegenbewegung ein und reichte bislang in die Handelsspanne aus Ende 2019 um fünf Euro aufwärts. Dabei traf die Aktie im September auf einen nicht zu unterschätzenden Horizontalwiderstand, der zunächst für einen Pullback zurück auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 gesorgt hatte. Dieses Niveau konnte das Papier jedoch als Sprungbrett für weitere Gewinne nutzen und im heutigen Handelsverlauf ein 8-Monats-Hoch markieren. Damit werden weitere Kurssteigerungen sehr wahrscheinlich, sobald die Deutz-Aktie den Widerstand um fünf Euro per Wochenschlusskurs untermauern kann.

Bullen schein sich durchzusetzen

Sollte es tatsächlich gelingen einen handfesten Wochenschlusskurs oberhalb von fünf Euro zu etablieren, könnte oberhalb der Marke von 5,23 Euro eine weitere Erholungsbewegung in den Bereich von 5,44 Euro und schlussendlich 5,77 Zähler starten. Dennoch bleibt ein Long-Investment vergleichsweise risikobehaftet, eine engmaschige Beobachtung und schnelle Reaktionsfähigkeit der Marktteilnehmer bleibt erforderlich. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB7B32 zum Einsatz kommen. Für eine bärische Ausgangslage müssten dagegen mindestens die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 4,59 und 4,67 Euro nachhaltig gebrochen werden. Nur eine derartige Reaktion würde Abwärtspotenzial zunächst an 4,36 Euro und darunter in den Bereich von 4,13 Euro auslösen.