Die Citigroup sieht bei der Aareal Bank nach ihrer Einschätzung noch erhebliches Kurspotenzial und stufte das Papier des Geldinstitutes von „neutral“ auf „buy“ mit einem Zielkorridor zwischen 17,70 und 25,70 Euro ein. Wie zu erkennen ist, hat diese Einstufung sofort Wirkung gezeigt und das Papier in der ersten Tageshälfte um über sechs Prozent angeschoben. Dadurch konnte sich der Wert von seiner unteren Trendbegrenzung merklich lösen und sogar über einen kurzzeitigen Abwärtstrend springen. Sollte das Kaufinteresse in den kommenden Tagen weiter hoch bleiben, könnte daraus tatsächlich noch eine größere Erholung hervorgehen und bietet entsprechend vielversprechende Handelsansätze.

Größe Hürden kommen noch

Kann der heutige Kurssprung mit einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts verlaufend bei derzeit 17,50 Euro gefestigt werden, würde dies für weitere Zugewinne in der Aareal Bank-Aktie in den Bereich rund von rund 20,00 Euro und damit den 200-Tage-Durchschnitt bei 20,46 Euro sprechen. Um ein Kaufsignal größeren Ausmaßes in Stein zu meißeln, muss jedoch mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 20,00 Euro etabliert werden. Nur dadurch ließe sich mittelfristiges Kurspotenzial an 22,44 Euro für den weiteren Verlauf der Akte skizzieren. In bärisches Fahrwasser dürfte das Papier des Geldinstitutes allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch von 16,55 Euro geraten, in diesem Szenario müssten Abschläge zurück auf die Sommertiefs bei 15,05 Euro und womöglich noch die Horizontalunterstützung aus Anfang dieses Jahres um 14,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. An dem übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2018 würde jegliche Reaktion nichts ändern.