Lupus alpha verstärkt Wholesale-Vertriebsteam

Die neue Senior Relationship Managerin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Betreuung von Wholesale-Investoren in der DACH-Region und dem Aufbau von langfristigen Vertriebspartnerschaften. In dem Wholesale-Team unter der Leitung von Oliver Böttger, Partner und Senior Relationship Manager, ist Saskia Bernhardt künftig für die Akquisition und Betreuung von Wholesale-Investoren und Vertriebspartnern in der Region Süd verantwortlich, für die Region Nord ist der Relationship Manager Laurin Regel zuständig.

„Wir freuen uns sehr, für unser Team mit Saskia Bernhardt eine überaus erfahrene Vertriebsexpertin mit einem breiten und tiefen Kundennetzwerk zu gewinnen“, so Markus Zuber, Partner und CSO von Lupus alpha. Vor ihrer Tätigkeit für Amundi Deutschland war Saskia Bernhardt in der Schweiz als Senior Sales Manager bei dem Asset Manager GL Funds AG und als Relationship Managerin bei der früheren Alternative Investment Boutique Swiss Alpha GmbH, in Päffikon tätig.