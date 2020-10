Aberdeen Standard Investments startet Global Innovation Equity Fund

Der in Luxemburg domizilierte Aberdeen Standard SICAV I – Global Innovation Equity Fund engagiert sich über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg und ist nicht auf den Technologiesektor beschränkt. Der Anlageansatz sieht bewusst länder- und sektorübergreifende Engagements vor, um so Innovationen aufgreifen zu können, welche die Gesellschaft als Ganzes verändern und dadurch positive Erträge für die Anleger erwarten lassen

Andy Brown, Investment Director bei Aberdeen Standard Investments erklärt: „Wir bei Aberdeen Standard Investments sind der Auffassung, dass Unternehmen mit einer innovativen Kultur dauerhafte Wettbewerbsvorteile gewinnen sowie von tiefgreifenden Veränderungen in ihren Märkten und Geschäftsfeldern profitieren können. Im Laufe der Geschichte haben „Innovationswellen“ immer wieder für wirtschaftlichen Fortschritt gesorgt. In den vergangenen 250 Jahren gab es sechs dieser Wellen, die – seien es die Dampfkraft oder die Automatisierung – in der Regel Jahrzehnte angedauert haben. Dies macht sie zu dauerhaften Wachstumsmotoren. Indem wir derartige Wellen erkennen und innovative Unternehmen ausfindig machen, können wir Investitionsentscheidungen treffen, die sich nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte hinweg auszahlen werden.“

Der Fonds wird von einer für die Portfoliozusammenstellung verantwortlichen Gruppe innerhalb des Global Equities-Teams von Aberdeen Standard verwaltet und profitiert zudem von den umfangreichen Kenntnissen und der Expertise des zentralen ESG-Teams. Aberdeen Standard Investments erhielt 2020 eine UN PRI-Bewertung von A+ für den Bereich Active Equity.