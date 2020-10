Marktvolumen nicht wesentlich unter dem Niveau der Vorjahre - Deutscher Wohninvestmentmarkt widerstandsfähig in der Pandemie

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Der deutsche gewerbliche Wohninvestmentmarkt* weist in denersten neun Monaten 2020 ein Transaktionsvolumen von 16,6 Mrd. Euro auf.Gehandelt wurden dabei 131.500 Wohneinheiten. Auf das dritte Quartal entfallenca. 3,2 Mrd. Euro (24.600 Einheiten). Der Rückgang gegenüber dem Vorquartal (3,7Mrd. Euro) ist zwar zweistellig (-13,5%), durch die Megatransaktion Anfang desJahres bewegt sich das Dreivierteljahresergebnis 2020 aber noch deutlich überdem Vergleichszeitraum in 2019 (14,5 Mrd. Euro) und dem entsprechendenFünfjahresschnitt (13,5 Mrd. Euro)."Die gravierende Unsicherheit zu Beginn der Covid-19-Krise mit dem Lockdown undweitgehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben hatten ab Ende März zuweniger Geschäftsanbahnungen geführt. Dies wirkt sich nun nachgelagert auf dieAnzahl der im dritten Quartal abgeschlossenen Transaktionen aus. Dennoch liegtdas Marktvolumen nicht wesentlich unter dem Niveau der Vorjahre, ein durchauspositives Signal. Der Wohnimmobiliensektor hat bisher seine Widerstandsfähigkeitunter Beweis gestellt", sagt Dr. Konstantin Kortmann, Head of ResidentialInvestment JLL Germany. Und Kortmann fährt fort: "Die Stabilität des Cashflowsund die große Menge an zusätzlicher Liquidität, die dem Markt von Regierungenund Zentralbanken zur Verfügung gestellt wurden, haben sogar dafür gesorgt, dassdie Preise für Wohnimmobilien in den letzten sechs Monaten weiter gestiegensind." Schrumpfende Renditen bei Wohnimmobilien, die das Ergebnis einerPreisinflation in Verbindung mit stark regulierten Mieteinnahmen sind, seienangesichts der ultraexpansiven Geldpolitik und der aktuellen Prioritätensetzungzweitrangig. In Zeiten, in denen die Renditen grundsätzlich niedrig sind, werdedem Risikoprofil einfach mehr Bedeutung beigemessen. Und Helge Scheunemann, Headof Research JLL Germany, ergänzt: "Die lockere Geldpolitik drückt seit einigerZeit auf die Renditen etablierter Produkte wie etwa Staatsanleihen. Dies hat zurFolge, dass insbesondere institutionelle Marktteilnehmer, wie z.B. Versicherer,die Garantieverpflichtungen aus ihren Kapitalerträgen erfüllen müssen, zunehmendtraditionelle Anlagen durch Alternativen ersetzen. In diesem Zusammenhang geltenWohnimmobilien seit langem als attraktive Ergänzung zu etabliertenInvestitionen, da auch diese durch planbare Cashflows und moderateEigenkapitalanforderungen gekennzeichnet sind."Zwei Transaktionen im dritten Quartal sind besonders bemerkenswert. Zum einendie Portfolioübernahme von Ado Properties S.A./Adler Real Estate durch dieSchweizer Peach Property Group AG mit rund 5.060 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Zumanderen der Kauf von rund 4.110 Einheiten durch das schwedische Unternehmen