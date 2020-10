Erstes US-Büro: Pictet Asset Management eröffnet Office in New York City

Liz Dillon kehrt nach 19-jähriger Tätigkeit für Pictet Asset Management in Genf und London, zuletzt als Leiterin Global Financial Institutions, in ihre Heimat New York zurück und wird CEO von Pictet Asset Management (USA) Corp..

„Uns ist bewusst, dass dies für viele New Yorker beruflich wie auch privat schwierige Zeiten sind“, sagt Liz Dillon. „Dennoch glauben wir, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, mit einem erfahrenen Team eine Präsenz in dem führenden Finanzzentrum der Welt zu etablieren. Wir werden somit besser in der Lage sein, unsere bereits existierenden Kunden und Kundinnen zu unterstützen, weitere Opportunitäten wahrzunehmen und künftiges Wachstum für Pictet Asset Management in den USA zu generieren.“