München (ots) -



- Händler schießen bei der Optimierung des Versanderlebnisses teilweise an den

Bedürfnissen ihrer Kunden vorbei

- Die größten Diskrepanzen zeigen sich unter anderem bei den Versandkosten, der

Wahl des Logistik-Dienstleisters und der Versandkommunikation



Händler investieren in Sachen Versanderlebnis teilweise zu viel Energie in

Dinge, die für den Kunden wenig relevant sind. Auf der anderen Seite ignorieren

sie Bedürfnisse, von denen Verbraucher ihre Kaufentscheidung abhängig machen.

Das sind die zentralen Ergebnisse der parcelLab-Verbraucherstudie " E-Commerce

aus Kundensicht (https://parcellab.com/e-commerce-aus-kundensicht-studie-2020/)

". In Zusammenarbeit mit YouGov hat der Spezialist für Operations Experience

mehr als 2.000 Online-Shopper nach ihren Wünschen beim Einkaufs- und

Versanderlebnis gefragt und mit den Ergebnissen seiner " E-Commerce

Versandstudie 2020 (https://parcellab.com/versandstudie-2020/) " verglichen, für

welche die Logistik-Services der 100 größten Online-Händler in Deutschland

analysiert wurden.









Das größte Dilemma sind noch immer die Versandkosten: Während über ein Drittel

der Kunden generell kostenlosen Versand erwarten, ist nur gut ein Fünftel der

100 größten deutschen Online-Händler bereit, die Versandkosten komplett zu

tragen. Auch bei ihren Kundenbindungsprogrammen binden Händler Gratisversand zu

wenig als Vorteilsversprechen ein. 59% der Online-Kunden würden einem

Kundenbindungsprogramm beitreten, wenn ihre Online-Bestellungen dafür kostenlos

verschickt würden. Doch nur 10 der 34 größten Online-Shops, die überhaupt

Kundenbindungsprogramme offerieren, bieten dieses Benefit.



Eine große Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt es auch bei der

Auswahl des Logistikers. Hier hätten 71% der Kunden gerne Wahlfreiheit. Doch

nicht einmal 19 Händler entsprechen diesem Wunsch. Auch bei den Zustellservices

wünschen sich die Kunden mehr Flexibilität als Händler ihnen bieten. So würden

50% der Kunden Pakete auch in der Postfiliale abholen. Doch nur 41 der 100

größten Online-Shops in Deutschland bieten Versand in die Postfiliale an.

Stattdessen fokussieren sich die Händler stärker auf Click & Collect als dies

für die Kunden interessant ist. 33 Händler im Test bieten den Service an, doch

nur 28% der Kunden wollen das Angebot gerne nutzen.



Expressversand ist interessant - aber zu teuer



Interessant ist auch, dass das Interesse der Kunden an Expressversand größer ist

als oft vermutet. Jeder zweite Kunde würde dies unter Umständen nutzen, doch nur Seite 2 ► Seite 1 von 2



Dauerbrenner VersandkostenDas größte Dilemma sind noch immer die Versandkosten: Während über ein Drittelder Kunden generell kostenlosen Versand erwarten, ist nur gut ein Fünftel der100 größten deutschen Online-Händler bereit, die Versandkosten komplett zutragen. Auch bei ihren Kundenbindungsprogrammen binden Händler Gratisversand zuwenig als Vorteilsversprechen ein. 59% der Online-Kunden würden einemKundenbindungsprogramm beitreten, wenn ihre Online-Bestellungen dafür kostenlosverschickt würden. Doch nur 10 der 34 größten Online-Shops, die überhauptKundenbindungsprogramme offerieren, bieten dieses Benefit.Eine große Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt es auch bei derAuswahl des Logistikers. Hier hätten 71% der Kunden gerne Wahlfreiheit. Dochnicht einmal 19 Händler entsprechen diesem Wunsch. Auch bei den Zustellserviceswünschen sich die Kunden mehr Flexibilität als Händler ihnen bieten. So würden50% der Kunden Pakete auch in der Postfiliale abholen. Doch nur 41 der 100größten Online-Shops in Deutschland bieten Versand in die Postfiliale an.Stattdessen fokussieren sich die Händler stärker auf Click & Collect als diesfür die Kunden interessant ist. 33 Händler im Test bieten den Service an, dochnur 28% der Kunden wollen das Angebot gerne nutzen.Expressversand ist interessant - aber zu teuerInteressant ist auch, dass das Interesse der Kunden an Expressversand größer istals oft vermutet. Jeder zweite Kunde würde dies unter Umständen nutzen, doch nur