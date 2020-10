Puma-Großaktionär Kering hält nach dem Verkauf eines Teils seiner Beteiligung nun nur noch 9,8 Prozent an dem Sportartikel-Hersteller aus Herzogenaurach. Verkauft wurden 5,9 Prozent von Pumas Aktienkapital. Den Verkaufspreis je Puma-Aktie beziffert Kering auf 74,50 Euro. Insgesamt habe man knapp 656 Millionen Euro mit dem Verkauf des Aktienpaketes an institutionelle Investoren erlöst, heißt es in einer Mitteilung der ...