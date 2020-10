First Responder Technologies verkündet Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia, Kanada – 6. Oktober 2020 – First Responder Technologies Inc. (“First Responder” oder das “Unternehmen”) (CSE: WPN | OTCQB: WPNNF | FWB: 3WK), ein Entwickler von WiFi-basierten Technologien zur Erkennung und Prävention von Massenmorden und Terroranschlägen mit versteckten Waffen, gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 10 Mio. Einheiten (die “Einheiten”) zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit durchführt, um Bruttoerlöse von bis zu 1 Mio. CAD zu generieren (das “Angebot”). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine “Aktie”) und einem Aktien-Kaufwarrant (ein “Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber ab Ausgabedatum 24 Monate lang zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,20 CAD pro Aktie.

Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit dem Angebot und im Einklang mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die “CSE”) Vermittlungsgebühren und/oder Provisionen an geeignete Personen zahlen.

Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden für die Produktentwicklung (einschließlich Forschung, Entwicklung und Tests der Beta-Version der Produktsuite “Sentinel” des Unternehmens) und allgemeine Unternehmenszwecke genutzt.

Im Einklang mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Konditionen, die typisch für Transaktionen dieser Art sind, darunter unter anderem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder dementiert. Die Aktien des Unternehmens wurden nicht und werden nicht entsprechend der geänderten Fassung des United States Securities Act von 1933 oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, auch nicht an oder im Namen von Personen in den USA, sofern keine Eintragung bzw. eine Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Stammaktien in den USA oder in einem anderen Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.