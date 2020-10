UBS belässt INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstand der Automotive-Sparte. Es seien langfristig positive Signale gesendet worden. Kurzfristig rechnet Mulholland, dass Infineon ebenso von der Halbleitererholung profitiert, wie es Branchenkollegen bereits gezeigt hätten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 15:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Infineon Technologies Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de