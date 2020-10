FRANKFURT (dpa-AFX) - Bekräftigte Aussagen der Deutschen Bank über einen erfreulichen Verlauf des dritten Quartals haben am Dienstag der Aktie des Geldinstituts Auftrieb gegeben. Sie knüpfte an ihre Gewinne der vergangenen zwei Handelstage an und legte am späteren Vormittag um knapp vier Prozent auf 7,65 Euro zu. Damit verdrängte sie zuletzt das MTU-Papier vom Spitzenplatz im Dax und nahm diesen ein.

Mit dem Kursgewinn schlossen die Aktien eine im September gerissene Kurslücke. Presseberichte über Probleme bei der Kontrolle von Geldwäsche hatten die Deutsche-Bank-Aktie am 21. September schwer unter Druck gebracht. Bis Monatsende war sie auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt. Seither setzte nach und nach eine vorsichtige Erholung ein. Doch verglichen mit ihrem Eineinhalbjahreshoch bei 10,37 Euro kurz vor Beginn der Corona-Krise im Februar fehlen ihr immer noch rund 35 Prozent.