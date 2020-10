Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Zurück in alte Rollenmuster. Die Corona-Pandemie hat dieUngleichheiten zwischen den Geschlechtern ein Stück weit wieder verstärkt. DennFrauen wurden durch den COVID-19-Virus gleich in doppelter Hinsicht getroffen:Zum einen, weil sie wegen des Lockdowns und der Schließung von Schulen undKindertagestätten intensiver zu Hause eingebunden waren als ohnehin schon. Zumanderen arbeiten Frauen deutlich häufiger in systemrelevanten Berufen wie Pflegeoder Einzelhandel und sind somit einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt -abgesehen davon, dass sie für diese Tätigkeiten meist nur unterdurchschnittlichbezahlt werden. Das hat Auswirkungen: "Frauen bekommen ohnehin schon wenigergesetzliche Rente als Männer. Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemiewerden diese Kluft aber wohl noch verstärken", befürchtet Professor Dr. RolfTilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschlande.V. (FPSB Deutschland). "Gleichzeitig beschäftigen sich Frauen zu wenig mitihrer Altersvorsorge. Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert." Frauen undMännern den Nutzen einer Finanzplanung nahezubringen und Finanzwissen zuvermitteln, ist Ziel des Weltfinanzplanungstages, der am Mittwoch, den 7.Oktober, im Rahmen der World Investor Week unter dem Motto "Lebe heute. Planefür morgen" stattfindet. Daran wird - wie auch in den vergangenen Jahren -erneut der FPSB Deutschland teilnehmen und die gesamte Aktionswoche mit einerumfangreichen Aufklärungskampagne zum Thema Finanzplanung begleiten.Auch laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts(WSI) müssen Frauen die Hauptlast tragen, wenn Eltern in Zeiten geschlossenerKitas und Schulen einspringen müssen. Gleichzeitig warnen die Forscher vor denlangfristigen ökonomischen Folgen der Krise. Sie könnte eine Rückkehr der Frauenzur vorherigen Tätigkeit und/oder zur ursprünglichen Arbeitszeit unter Umständennicht möglich machen. Was das bedeutet? "Das Erwerbseinkommen der Frau leidetmassiv, außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Einkommenslücke zwischenMännern und Frauen durch die Corona-Krise weiter vergrößert", erläutert Prof.Tilmes.Klar ist: Frauen müssen aktiv werden. "Gerade sie sind von Altersarmut bedroht,wenn sie nicht rechtzeitig vorsorgen", so der FPSB-Vorstand. Denn weil Frauenimmer noch deutlich weniger Geld als ihre männlichen Kollegen verdienen, zahlensie auch deutlich weniger in die Rentenkasse ein. Hinzu kommen im Schnitt 15Versicherungsjahre weniger als bei Männern. Laut den Daten der Deutschen