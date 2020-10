Düsseldorf (ots) -



- Richtungsweisende Zusammenarbeit im Rahmen des neuen Ericsson Device Hub

(EDH)-Ökosystems

- Weiterentwicklung des globalen Wireless / IoT-Serviceportfolios



TÜV Rheinland hat einen Vertrag zur Zusammenarbeit mit Ericsson, dem führenden

Anbieter von Mobilkommunikations-infrastruktur für Service Provider,

unterzeichnet. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Kooperation der beiden

Unternehmen im Hinblick auf das neue Ericsson Device Hub (EDH)-Ökosystem. Dabei

bieten Ericsson und TÜV Rheinland Herstellern von Funk- und

Telekommunikations-Produkten alle Dienstleistungen rund um die globale

Markteinführung und können so entscheidend dazu beitragen, die bisherige

Komplexität bei Produkteinführung und -vermarktung auf Seiten der

Produktanbieter zu verringern.





One-Stop-Shop-Dienstleister für drahtlose KommunikationstechnologienAls ein weltweit führender Prüfdienstleister bietet TÜV Rheinland seinen Kundenim Mobilkommunikations- und Wireless-Bereich End-to-End-Lösungen, die alleregulatorischen und technologischen Tests und Zertifizierungen ihrer Produkteaus einer Hand ermöglichen und Herstellern somit global einen nahtlosenMarkteintritt ermöglichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Ericsson und dessenneuem Global Device Ecosystem sind für TÜV Rheinland-Kunden jetzt auchGeräteprüfungen in verschiedenen Netzwerkmodulationen nach 3GPP-Standardsmöglich. Somit gewährleisten die Produkte auch in unterschiedlichenNetzwerkumgebungen eine hohe Servicequalität sowie eine nahtlose Interaktion mit4G- und 5G-Netzwerkumgebungen."Diese Zusammenarbeit mit Ericsson, als einer der größten Anbieter vonMobilfunktechnik weltweit, ist für unser Unternehmen eine wichtigeWeiterentwicklung unserer bisherigen Wireless / IoT-Dienstleistungen. Dies giltinsbesondere im Hinblick auf die mobile Telekommunikationsindustrie und allerdamit verbundenen Branchen. Das umfasst beispielsweise Unternehmen aus demBereich Connected Vehicles, Industrie 4.0 sowie solche, die sich mit derThematik Smart City beschäftigen. Mit Bezug auf den neuenTelekommunikationsstandard 5G und die zunehmende Verbreitung dieser Technologiein allen Lebensbereichen und Branchen ergänzt diese Kooperation unser Wireless/IoT-Angebot hervorragend. Wir freuen uns, als erster Prüfdienstleister imRahmen dieser Kooperation unseren Kunden bei der weltweiten Markteinführungihrer Produkte nach dem 3GPP-Standard entscheidende Vorteile bieten zu können",sagt Sven Sellmann, Global Head of Sales, Wireless & IoT bei TÜV Rheinland."Ericsson hat sich seit langem verpflichtet, das Geräte-Ökosystem zuunterstützen. Mit der Einführung des Ericsson Device Hub machen wir es unseren