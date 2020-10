London (ots) -



- Neue weltweite Studie zeigt, dass Banken und Finanzdienstleister die in der

sechsten EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) aufgeführten Vergehen bezüglich von

Geldwäsche nicht in den Griff bekommen

- In einer Zeit zunehmenden Menschenhandels geben die Banken zu, dass sie

Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Hinweise in ihren Finanzdaten zu

erkennen



Geldwäsche stellt für die Finanzinstitute einer von BAE Systems Applied

Intelligence erstellten weltweiten Studie zufolge nach wie vor ein großes

Problem dar (1). Die neuesten Erkenntnisse von BAE Systems Applied Intelligence

zeigen, dass Finanzinstitute erhebliche Probleme haben, die 22

Geldwäsche-Vergehen, die in der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD)

aufgeführt sind, zu erkennen. Die am weitesten verbreiteten und schlimmsten

Straftaten sind der Studie zufolge Betrug, Terrorismus, sexuelle Ausbeutung und

Menschenhandel.







Finanzinstitute bezüglich der 22 Geldwäschedelikte (2) analysiert und

aufgezeigt, inwiefern die Branche angesichts der Tatsache, dass diese Straftaten

weiter zunehmen, auf diese Herausforderung vorbereitet ist und Bereitschaft

zeigt, diese Probleme anzugehen.



Menschenhandel - eine sehr reale Bedrohung im Jahr 2020



Es gibt aktuell über 2,4 Millionen Opfer von Menschenhandel (3). Damit ist diese

Straftat, die als relevanteste Quelle für kriminelles Einkommen weltweit und

somit als wesentliche Vortat für Geldwäsche gilt, eines der weltweit am

häufigsten vorkommenden Geldwäschedelikte. Das Problem vergrößert sich weiter,

da Banken und andere Finanzinstitute Schwierigkeiten haben, Verstöße bei

Transaktionen zu erkennen und zu unterbinden. Die jüngste Studie von BAE Systems

ergab, dass mehr als ein Drittel (36%) der befragten Fachleute der

Finanzinstitute sich nicht zutraut, Anzeichen von Menschenhandel bei den

Transaktionen ihrer Kunden sicher zu erkennen. Weitere 28% gaben an, dass

kriminelle Finanztransaktionen, die Menschenhandel ermöglichen, ihren Instituten

bereits erhebliche finanzielle Verluste verursachten. Die Gesamtkosten, die den

Finanzinstituten zur Aufdeckung von Finanzkriminalität entstehen, belaufen sich

aktuellen Daten zufolge weltweit auf 180,9 Milliarden US-Dollar und auf 138,8

Milliarden US-Dollar in Europa (4).



Über ein Viertel (26%) der Finanzinstitute musste Finanzkriminalität im

Zusammenhang mit Menschenhandel melden und untersuchen und drei Viertel (75%)

haben kein Vertrauen in ihre Fähigkeit, Anzeichen von Menschenhandel bei

Transaktionen zu erkennen.



Kunden zu Bankwechsel bereit, wenn diese keine klare ethische Haltung zeigen



