Benchmark durchteuft bei Bohrungen 30,63 Meter mit 3,39 g/t Goldäquivalent und erweitert die Mineralisierung in der Cliff Creek Zone bis in eine Tiefe von mehr als 300 Meter

Edmonton, 6. Oktober 2020. Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, neue Ergebnisse der laufenden Bohrungen bei Cliff Creek bekannt zu geben. Hier wurden unterhalb der vorherigen Bohrungen in mehreren Löchern breite Zonen mit einer bedeutenden Mineralisierung mit Bulk-Tonnage-Potenzial durchteuft, was bestätigt, dass das Mineralisierungssystem in der Tiefe weiterhin stark und offen ist. Die Zone Cliff Creek ist derzeit das größte mineralisierte Gebiet im Projekt Lawyers, das sich über eine Streichlänge von mehr als 1,2 Kilometer erstreckt. Die Mineralisierung beginnt hier an der Oberfläche. Benchmarks Gold-Silber-Projekt Lawyers befindet sich in einem über den Straßenweg erreichbaren Gebiet im Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.