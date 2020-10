Die Arbeitswelt wird hybrider und benötigt mehr Flexibilität / Branchenexperten diskutieren bei "JLL Connections" Zukunft der Immobilie

Frankfurt (ots) - Die Zukunft von Immobilien dreht sich künftig deutlich mehr um

die Qualität von Räumen und nicht mehr allein um die Flächengröße. Das gilt über

alle Assetklassen hinweg, wie beim exklusiven Debattenforum "JLL Connections"

deutlich wurde, zu dem das Beratungsunternehmen rund 80 Entscheider der

Immobilienbranche eingeladen hatte.



"Die Arbeitswelt wird hybrider und die Kombination aus Home Office und

klassischem Büro als Fixpunkt wirkt sich auf alle Assetklassen aus", sagte

Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe, zur Eröffnung der Tagung unter dem

Leitmotiv "The Future of Real Estate". "Es geht um die strategische Ausrichtung

des Büros als Ort der Zugehörigkeit und des Austauschs - schließlich ist der

Mensch ein soziales Wesen. Das wiederum stellt neue Anforderungen an die Wohnung

als Home Office, das künftig hauptsächlich für Routinearbeiten bereitstehen

muss."







Immobilienwirtschaft in exklusiver Runde eingeladen, um die Zukunft der

Immobilie mit Fokus auf Büro, Wohnen, Handel und Hotel zu diskutieren. Um alle

Schutzregeln gegen die Pandemie einzuhalten, war die Teilnehmerzahl streng auf

den Vorgaben der jeweiligen Stadt reduziert - verbunden waren alle Standorte

durch eine digitale Liveschaltung.



Nach Erkenntnissen von James Brown wird das Büro durch die Home-Office-Erfahrung

stärker als sozialer Ort wahrgenommen: "Laut unserer Umfrage vermissen 44

Prozent der Befragten den Austausch und das Miteinander. Der persönliche

Austausch macht das Büro besonders und kann nicht durch digitale Kommunikation

ersetzt werden", berichtete der JLL-EMEA-Chefresearcher in seinem einleitenden

Impulsvortrag. Rund 29 Prozent der Befragten schätzen demnach, dass das Büro es

ihnen ermöglicht, Arbeit und Privates besser voneinander zu trennen.



Einige Trends haben laut Brown im Pandemie-Jahr 2020 einen Schub erlebt, werden

sich perspektivisch aber wieder abschwächen. Das gelte neben dem Home Office im

Bürosektor auch für den Onlinehandel. "Dessen Anteil am Gesamtumsatz des

Einzelhandels ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr von rund 15 auf aktuell 19,9

Prozent sprunghaft angewachsen, wird im kommenden Jahr aber mit hoher

Wahrscheinlichkeit wieder leicht zurückgehen", gab Brown eine Ausblick. Für die

Logistikbranche bedeute dieser Sprung nachhaltiges Wachstum: Die in Europa

zusätzlich benötigte Logistikfläche pro Jahr wird von rund 39 Mio. m² in diesem

auf rund 50 Mio. m² im Jahr 2024 anwachsen. Mittelfristig werde dieses Wachstum

auch auf die anderen Assetklassen übergreifen.



Diese Punkte griff auch die Diskussionsrunde im Berliner "Cube" mit dem Fokus



