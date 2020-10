Columbia Threadneedle: Bei Unternehmensanleihen gewinnt das Länderrisiko an Bedeutung

Die Haushaltsdefizite beziehungsweise Schuldenstände der Regierungen sind Columbia Threadneedle zufolge seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie derart schnell gestiegen wie aktuell. „Da die Zentralbanken über quantitative Lockerungsprogramme im großen Umfang Staatsanleihen kaufen, wird die Tragfähigkeit des Schuldenstands nicht infrage gestellt werden“, schreiben Tang und Smillie. „Im Laufe der Zeit wird diese Annahme jedoch immer gefährlicher.“

Columbia Threadneedle geht davon aus, dass sich die Staatsschuldenquoten weltweit weiter verschlechtern werden – in Anbetracht umfangreicherer Konjunkturmaßnahmen, zunehmender Verschuldung des öffentlichen und des privaten Sektors und eines sinkenden Bruttoinlandsproduktes. Vom Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2007 bis Ende 2019 sei die Schuldenquote von rund 280 auf etwa 320 Prozent gestiegen. „Wir dürften in diesem Jahr einen Wert von ca. 350 Prozent erreichen, und wenn das Angebot erneut deutlich einbricht, etwa durch eine zweite Welle der COVID-19-Pandemie, könnte sich die Quote, sofern keine einschneidenden Maßnahmen zur Senkung der globalen Schuldenlast umgesetzt werden, in den nächsten zehn Jahren auf einen Wert von 400 Prozent zubewegen“, schreiben Tang und Smillie.