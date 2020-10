AUTODOC startet erste themenbezogene Anzeigenplattform AUTODOC ADS (FOTO)

Berlin (ots) - AUTODOC, Europas führender Online-Händler für Autoteile, -zubehör

und -ausrüstungen, startet heute seine eigene Anzeigenplattform AUTODOC ADS. Das

in Berlin beheimatete Unternehmen steigt so in die Vermittlung von gebrauchten

Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ein und erweitert damit sein Service-Angebot

erheblich. Die kosten- und werbefreie Anzeigenplattform ist gänzlich auf den An-

und Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör spezialisiert. Nutzerinnen und

Nutzer können nach einmaliger Registrierung gratis gebrauchte Autos, Motorräder,

Ersatzteile und Zubehör inserieren oder mithilfe eines auf Automobilität

spezialisierten Navigationssystems passgenaue Angebote finden. Die Plattform ist

ab sofort in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg verfügbar,

weitere Länder sollen noch im Laufe des laufenden Monats hinzukommen. Am Ende

sollen alle 27 Länder, in denen AUTODOC ein Angebot macht, auch bei AUTODOC ADS

angebunden sein.



Vom Fahrzeug bis zum Zubehör - Das "schwarze Brett" für Automobilisten







Mobilitätsthemen ausgelegt ist. "Alle sonst bekannten Anzeigenplattformen sind

auf eine möglichst breite Vielfalt an Produkten ausgerichtet und folglich auch

auf möglichst allgemeine Suchanfragen - es ist deshalb oft mühsam, dort die sehr

speziellen Produkte zu finden, mit denen Menschen im Auto-Ersatzteilmarkt

handeln", erklärt Alexej Erdle, geschäftsführender Gesellschafter von AUTODOC,

zum Launch des neuen Angebots. Auf den einschlägigen Portalen hingegen, über die

heute Gebrauchtwagen angeboten und verkauft werden, sind Ersatzteile oder

Zubehör nicht vorhanden. "Mit AUTODOC ADS wollen wir unseren Kunden einen

digitalen Ort bieten, der sie über den kompletten Lebenszyklus eines Autokaufs

begleitet und die dafür passgenauen Angebote macht", sagt Erdle.



Die Navigation zum gewünschten Produkt wurde mit der in über zehn Jahren bei

AUTODOC entstandenen Expertise für fahrzeugbezogene Suchen entwickelt und

ermöglicht sehr gezielte Anfragen nach Autoteilen, Karosserieteilen, Reifen und

weiteren Zusatzangeboten wie z.B. Motorradkleidung. Nutzerinnen und Nutzer

können allein bei Autoteilen zwischen 22 Unterkategorien wie Bremssystemen,

Motoren, Zündungs- oder Sound-Systemen unterscheiden. Damit strebt die neue

Plattform eine wesentlich höhere Treffgenauigkeit bei Produktsuchen an. Die

Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer und ihrer getätigten Transaktionen ist

dabei durch vielschichtige Maßnahmen jederzeit gewährleistet. So müssen sich



