--------------------------------------------------------------

Infografiken & Whitepaper

https://ots.de/IuzjOF

--------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Chance für Unternehmen: Mehr als ein Drittel der Befragten befürwortet"Gegenleistung für Daten"- Erst 23 Prozent wurde bereits ein Angebot zur Datenpreisgabe gemacht- Mehrheit der Deutschen ist der Wert ihrer persönlichen Daten nicht bewusstIn der heutigen digitalen Welt sind Daten wie Kontonummer, Geburtsdatum,Adresse, Gesundheitsfakten oder Kaufverhalten zu einem wichtigen Wirtschaftsgutgeworden. Daher bestimmen Fragen nach dem Umgang mit Daten und ihrem Wert immerstärker den öffentlichen Diskurs. Das bestätigt auch eine aktuellerepräsentative Studie in 17 Ländern des Finanzdienstleisters und -investors EOSzum Thema "Was sind Daten wert?" . Demnach finden fast 60 Prozent der deutschenVerbraucher*innen, dass sie für die Nutzung ihrer Daten entschädigt werdensollten. Dabei überrascht die Bereitschaft zum Datenverkauf hierzulande: Mit 36Prozent liegen die Deutschen ganz leicht über dem europäischen Durchschnitt (34Prozent) und sind nicht so vorsichtig, wie es ihrem Ruf entspricht - bei denunter 35-Jährigen steigt die Zahl sogar auf fast die Hälfte (46 Prozent).Immerhin 22 Prozent sind den Deal "Datenpreisgabe mit Gegenleistungen" sogarschon eingegangen - ebenfalls mehr als der europäische Durchschnitt (18Prozent).Vertrauen und Art der Daten sind entscheidend für die PreisgabeDie Bereitschaft, persönliche Informationen mit Firmen zu teilen, hängt vomVertrauen in deren Umgang mit den Daten ab, vor allem von der Einhaltunggesetzlicher Richtlinien. Ebenso relevant ist jedoch die Art der Daten. Sowürden laut EOS Studie rund 60 Prozent der Deutschen einem vertrauenswürdigenUnternehmen persönliche Informationen oder Daten zu Kaufentscheidungen sowieVorlieben für Produkte und Marken gegen Geld preisgeben. Auch Interaktionsdatenoder Daten zum Surfverhalten sind eher unproblematisch (45 Prozent). Konto- oderKreditkartendaten sowie Einblicke ins Bankkonto sind hingegen für eine großeMehrheit zu sensibel, um sie zu veräußern (unter 10 Prozent). Nach dem konkretenVergütungswunsch gefragt, sind für rund die Hälfte der Befragten in Deutschlandvor allem Sachprämien und Rabatte attraktiv, während ein privilegierterKundenstatus (18 Prozent) und bessere Serviceleistungen (13 Prozent) wenigergefragt sind.Datenbasierte Analysen und maßgeschneiderte Lösungen