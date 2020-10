Am heutigen Tage kann Thyssenkrupp massiv zulegen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Thyssenkrupp-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.