Coronavirus: Markt-Update

Die Krankheitsfälle nehmen in vielen Ländern weiter zu, während in anderen Ländern, in denen es offensichtlich gelungen ist, die ersten Ausbrüche zu verhindern, die Infektionen jetzt wieder zunehmen. Nach Angaben der WHO könnte etwa jeder zehnte Mensch mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein, sodass die große Mehrheit der Weltbevölkerung anfällig für die von ihm verursachte COVID-19-Krankheit ist.

Gestern wurden 264.157 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Zahl der montags gemeldeten Fälle geht jedoch in der Regel zurück, da sonntags weniger Tests durchgeführt werden. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 288.231. Quelle: Worldometers

- Im Vergleich zu den vorherigen sieben Tagen stiegen die neuen Fälle in New York in der Woche bis zum 4. Oktober um 102%, während die neuen Fälle in Connecticut um 61% auf 1.710 und die neuen Fälle in New Jersey um 23% auf 4.650 stiegen, laut einer Analyse von Reuters.

- Die US-Bundesstaaten des Mittleren Westens melden weiterhin die höchste Zahl neuer Fälle pro Kopf, wobei North Dakota, South Dakota und Wisconsin in den vergangenen zwei Wochen die meisten neuen Fälle pro 100.000 Einwohner meldeten.

- Mit landesweit mehr als 100.000 Todesfällen hat die Zahl der Infektionen in Indien 6,6 Millionen überschritten, aber es gibt kaum Anzeichen für einen anhaltenden Rückgang der täglichen Neuerkrankungen.

- Argentinien meldete am Montag eine Gesamtzahl von 809.728 bestätigten Fällen. Die Gesamtzahl der Todesfälle überstieg in der vergangenen Woche die Zahl von 20.000. Fast 60% der Coronavirus-Tests in Argentinien fielen positiv aus, was laut Our World In Data die höchste Rate der Welt ist.

- Gestern meldete Frankreich 5.084 tägliche COVID-19-Neuinfektionen, was weit unter dem Rekord von 16.972 am Samstag und 12.565 am Sonntag liegt. Die Zahl der Menschen, die wegen der Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurden, schoss jedoch zum ersten Mal seit dem 12. April um mehr als 300 in die Höhe.

Die zweite Woche in Folge erreichte die Zahl der Tests in den USA mit durchschnittlich 935.000 Tests pro Tag in der vergangenen Woche einen Rekord. Quelle: The COVID Tracking Project



