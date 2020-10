^ DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. BEENDET VERHANDLUNGEN UND KÜNDIGT DIE VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG IHRER EUR 135 MIO. 4,5% WANDELANLEIHEN MIT FÄLLIGKEIT 2023 AN.

06.10.2020 / 12:57 CET/CEST

Venlo, 6. Oktober 2020. Nach den am 23. September 2020 und 30. September 2020 veröffentlichten Ankündigungen haben die Verhandlungen zwischen SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke") und den Inhabern ihrer EUR 135 Mio. Wandelanleihe (den "Anleihegläubigern") (Kupon: 4,5%, Fälligkeit 2023, ISIN: DE000A19Y072) (die "Anleihe") über die Wandlung der Anleihe zu Absichtsbekundungen geführt, die mehr als 98% des ausstehenden Gesamtbetrags von EUR 135 Mio. EUR entsprechen. Die von der beauftragten Wandlungsstelle bearbeiteten Wandlungserklärungen belaufen sich auf rund 90% der ausgegebenen EUR 135 Mio. EUR. Shop Apotheke wird in den kommenden Wochen Aktien für die Lieferung an die wandelnden Anleihegläubigergemäß den Anleihebedingungen ausgeben.



Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs beendet Shop Apotheke ihre weiteren Verhandlungen über eine mögliche incentivierte Wandlung mit sofortiger Wirkung und wird in Kürze die vorzeitige Rückzahlungsoption (Clean-Up-Call) gemäß den Anleihebedingungen nutzen. Eine entsprechende Mitteilung wird auf der Shop Apotheke-Website veröffentlicht. Sobald alle Anleihen gewandelt oder zurückgezahlt wurden, wird Shop Apotheke darüber informieren.