---------------------------------------------------------------------------

06. Oktober 2020



Auf der Suche nach Arbeitsplatzkonzepten der Zukunft stellen Büronutzer ihre Anmietungsentscheidungen zurück



* Flächenumsatz auch im 3. Quartal weit unterdurchschnittlich

* Im großflächigen Segment besondere Zurückhaltung - außer bei der öffentlichen Hand



* Spitzenmieten tendenziell stabil, Durchschnittsmieten mit leichtem Rückgang



* Leerstand erstmals seit Jahren mit Anstieg, Untervermietungen nehmen zu

Angesichts der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheiten blieb die Anmietungsaktivität an den großen deutschen Büromärkten auch im 3. Quartal des laufenden Jahres gedämpft. Während der Flächenumsatz erneut sehr gering ausfiel, zeigten sich die Mieten noch stabil. Allerdings stieg der Leerstand erstmals seit vielen Jahren an und diese Entwicklung dürfte sich in den kommenden Monaten sowohl aufgrund konjunktureller als auch struktureller Entwicklungen fortsetzen. "Über allem steht derzeit die Zukunft der Büroarbeit als beherrschendes Thema. Viele Unternehmen überarbeiten ihre Arbeitsplatzkonzepte und entwickeln Richtlinien zum flexiblen Arbeiten. Hier stehen viele noch am Anfang und entsprechend zurückhaltend sind sie momentan mit Anmietungsentscheidungen. Die konjunkturellen Unsicherheiten leisten ein Übriges. Wer keine neue Bürofläche anmieten muss, macht das im aktuellen Umfeld auch nicht", erklärt Panajotis Aspiotis, Managing Director und verantwortlich für Agency Germany bei Savills, den geringen Flächenumsatz.



Flächenumsatz weit unterdurchschnittlich, vor allem im großflächigen Segment

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Der Flächenumsatz in den Top-7-Märkten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart) summierte sich in den Monaten Juli bis September auf knapp 600.000 m². Gegenüber dem 2. Quartal ist dies zwar ein geringfügiger Anstieg, aber dennoch nur gut die Hälfte des durchschnittlichen Flächenumsatzes der letzten fünf Jahre. Für die ersten drei Quartale steht in Summe ein Umsatz von ca. 1,88 Mio. m² zu Buche. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um ein gutes Drittel. Besonders auffällig ist das Ausbleiben großer Anmietungen. So ging die Zahl der Anmietungen ab 10.000 m² um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr zurück, wobei die meisten dieser Abschlüsse auf die öffentliche Hand entfielen. Zum Vergleich: Im Größensegment kleiner 500 m² lag die Zahl der Abschlüsse im bisherigen Jahresverlauf lediglich ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau. "In vielen Städten haben öffentliche Einrichtungen in erheblichem Umfang zum Flächenumsatz beigetragen. Da zudem die Miete in den meisten Fällen über dem durchschnittlichen Mietniveau der jeweiligen Stadt lag, haben sie nicht nur die Flächennachfrage, sondern auch das Mietniveau stabilisiert", berichtet Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills.