Köln (ots) - Datentreuhänder sorgen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern für

mehr Vertrauen in den verlässlichen Umgang mit ihren Daten und erhöhen so ihre

Bereitschaft, Daten zu teilen. Durch einen unabhängigen Treuhänder lässt sich

ein hoher Datenschutz für Verbraucher auch mit der Datennutzung durch

Unternehmen vereinbaren. Das zeigt eine aktuelle Studienreihe zu Datenschutz und

Datenweitergabe bei vernetzten Fahrzeugen sowie smarten Geräten. Gemeinsam mit

TÜV Rheinland untersuchte das Institut für Customer Insight (ICI) der

Universität St. Gallen hierfür in einer sechsteiligen Studienreihe unter welchen

Voraussetzungen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland persönliche

Daten weitergeben würden. Im Fokus der Verbraucherstudien steht der Umgang mit

Daten bei vernetzten Fahrzeugen sowie beispielsweise Smartphones und smarten

Lautsprechern.



Widersprüchliches Verbraucherverhalten







"Beim Umgang mit Daten verhalten sich viele Verbraucher widersprüchlich. Vielebetonen, wie wichtig ihnen Datenschutz ist. Andererseits ist das Wissen um dieVielzahl der Daten, die beispielsweise aktuelle Fahrzeugmodelle sammeln, undwofür diese verwendet werden, sehr gering. Bei modernen Autos gilt wie beianderen smarten Produkten in der digitalen Welt: Datenschutz istVerbraucherschutz", sagt Dr. Matthias Schubert, als Executive Vice PresidentMobility verantwortlich für das weltweite Mobilitätsgeschäft von TÜV Rheinland.Viele Autofahrende machten sich offenbar nicht bewusst, dass die meistenFahrzeuge ebenfalls smarte Geräte sind und bereits heute eine Vielzahl von Datenproduzieren und beispielsweise an die Hersteller weiterleiten. "Die vonFahrzeugen erzeugte Datenmenge wird durch automatisiertes und vernetztes Fahrenrasch weiter zunehmen. Ein Umgang mit diesen Daten, der Vertrauen schafft, wirddaher immer wichtiger - für Hersteller und Verbraucher", so Schubert weiter.Unabhängige Datentreuhänder als mögliche LösungEine mögliche Lösung: ein Datentreuhänder. Dieser Treuhänder sorgt als neutraleInstanz dafür, dass die Datenfreigaben des Nutzers eingehalten und alle anderenDaten anonymisiert werden, bevor sie an Hersteller oder weitere Interessierteweitergeleitet werden. Inwiefern ein solcher Treuhänder das Vertrauen auf Seitender Verbraucher tatsächlich erhöht, sollte die Studienreihe klären.Die Forschungsergebnisse der Universität St. Gallen zeigen, dass dies offenbarder Fall ist: "Eine unabhängige dritte Partei als Datentreuhänder sorgt fürsignifikant mehr Vertrauen auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher inden verlässlichen Umgang mit ihren Daten - und zwar unabhängig davon, ob esbeispielsweise um Daten aus vernetzten Fahrzeugen oder von Smartphones geht",