In der Basisversorgung gilt die Continentale als ausgezeichneter Anbieter. Soerhalten die fondsgebundene BasisRente Invest sowie die Hybridpolice BasisRenteInvest Garant gleich in zwei Untersuchungen jeweils die beste Note. DasHandelsblatt stuft beide Tarife mit der Top-Note "FFF+ exzellent" ein. FocusMoney vergibt die Höchstbewertung "sehr gut". Neben hohen prognostiziertenAblaufleistungen überzeugen die Tarife mit ihrer umfangreichen Fondspalette.Diese umfasst mehr als 70 Fonds sowie 4 Depots. Dazu gehören jetzt auch 15kostengünstige ETF.Hohe Planungssicherheit dank Garantie-Retter"Da Basis-Renten später nur verrentet werden dürfen, ist die Höhe desgarantierten Rentenfaktors ein entscheidendes Kriterium", so Dr. Hofmeier.Dieser Faktor gibt an, mit welchem Umrechnungskurs das vorhandene Guthabenspäter in eine lebenslange Rente umgewandelt werden wird. "Die Continentalebietet einen der höchsten garantierten Rentenfaktoren am Markt. Wir verzichtenzudem auf eine Treuhänderklausel", sagt Dr. Hofmeier. Der Versicherer nimmtaußerdem eine Günstigerprüfung vor. Sollte der Faktor zu Rentenbeginn höhersein, profitiert der Kunde davon. Dank des Continentale Garantie-Retters giltder vereinbarte Rentenfaktor unter anderem auch für alle Sonderzahlungen oderErhöhungen des Beitrages.Sonderzahlungen ermöglichen große Flexibilität"Unser Kunden wissen direkt, womit sie später rechnen können. Außerdem sindunsere Tarife flexibel. Das ist vor allem für Selbstständige wichtig", betontDr. Hofmeier. "Sie können oft schwer abschätzen, wie viel Geld sie tatsächlichjährlich in eine Rentenversicherung investieren können. Sie sind also aufSonderzahlungen angewiesen."Mit den Basis-Renten der Continentale kann der Kunde eine steuerlich geförderteAltersvorsorge zu einem monatlich moderaten Beitrag abschließen. Der Einstieg