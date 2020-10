Norsemont Mining mit Rallyeavancen! Top-Rohstoffaktie 2020 nach Bodenbildung um 1 Euro nun vor Kurssprung.

Die Aktie der Norsemont Mining Inc. (ISIN: CA65652P1080 ; WKN: A2DN0Z) ist aus fundamentaler wie charttechnischer Sicht momentan ein klarer Kauf mit Rallyecharme!

Nachdem Gewinnmitnahmen den Kurs auf das markante Unterstützungslevel bei 1 Euro gedrückt haben, kristallisiert sich nun die Herausbildung eines ausgeprägten Rebound-Kursmusters heraus. Bereits jetzt kann sich das Papier bei 1,13 Euro stabilisieren, doch ist dies nur der Anfang eines umfassenden Turanroundansatzes.

Wir erwarten steigende Kurse in den kommenden Wochen, das Projektionsziel für Oktober liegt bei 1,50 - 1,75 Euro!

CEO Marc Levy beschreibt in einem interessanten Video aktuell das gewaltige Potenzial dieses Over the Top Goldexplorers.



In einem zusätzlichen Video präsentiert Levy seine Exitstrategie und macht damit Appetit auf ein Engagement bei Norsemeont Mining. Schon bei "Norsemont Mining 1.0" und bei Aurora Cannabis hat er Investoren Kursperformances bis zu 10.000% geboten! Wiederholt sich die Geschichte? Wir meinen: Ja!



Schauen Sie sich bitte diese beiden Filme an und Sie wissen, was zu tun ist.

https://www.youtube.com/watch?v=Cgsi1FjRUII

https://www.youtube.com/watch?v=VJNIlA6cINk



Zusammengefaßt:



Levy sieht in dem Schlüsselprojekt von Norsemont Mining Inc., dem chilenischen Choquelimpie Areal, eine potentielle Weltklasselagerstätte.

Die Liegenschaft gehört Norsemont Mining Inc. zu 100%. Das Upside Potential wird von Levy auf 20 - 30 Millionen Unzen geschätzt.

Jetzt den kompletten Artikel auf Aktien-Metriken.de lesen.

