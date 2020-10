FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach wochenlangen Kursverlusten der Aktien von Thyssenkrupp haben sich diese am Dienstag den zweiten Tag in Folge kräftig erholt. Zuletzt lagen sie mit einem Aufschlag von 7,3 Prozent auf 4,64 Euro auf Rang zwei im MDax hinter Grenke . Am Freitag waren die Papiere des Essener Industriekonglomerats auf den niedrigsten Stand seit fast sieben Monaten gefallen.

Ein Händler sprach denn auch von Aktienkäufen auf niedrigem Kursniveau und einer technischen Gegenbewegung. Am Markt werde aber auch auf den Verkauf weiterer Beteiligungen gesetzt. Im Gespräch seien unter anderem wieder einmal das U-Boot-Geschäft und die italienische Stahltochter Terni.

Analyst Nick Housden von RBC thematisierte zudem einen Verkauf der Sparte Plant Technology an die dänische FLSmidth, diese sei ein "logischer Käufer" dieser Sparte./bek/mis