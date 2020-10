Börsengang von Acosta Verde, einem von Equity International geförderten Unternehmen

Grupo Acosta Verde („Acosta Verde“ oder das „Unternehmen“) ist ein mexikanischer Eigentümer/Betreiber von Einkaufszentren, gefördert von Equity International, einer von Sam Zell gegründeten Private-Equity-Firma. Das Unternehmen hat erfolgreich mit einer Special Purpose Acquisition Company („SPAC“) von Promecap, S.A de C.V. fusioniert, einem der führenden Private-Equity-Firma in Mexiko. Im Rahmen der Fusion wurde Acosta Verde zu einem neu gegründeten börsennotierten Unternehmen an der Bolsa Mexicana de Valores, dessen Aktien unter dem Ticker GAV gehandelt werden. Das Unternehmen wird intern geführt, was die Abstimmung zwischen Aktionären, Management und Vorstand fördert.

