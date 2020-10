Bochum/Berlin (ots) - Station im Berliner Zentrum dient als Testfeld für die

Tankstelle der Zukunft - Verbindung verschiedener Verkehrsoptionen und

Dienstleistungen zu einem Mobilitätsknotenpunkt - Microgrid ermöglicht

ultraschnelles Laden bei geringerer Netzkapazität



Aral, Marktführer im deutschen Tankstellengeschäft, eröffnete heute den ersten

"Mobility Hub" im Zentrum von Berlin. Die multifunktionale Station an der

Holzmarktstraße dient als Testfeld für die sich verändernden Kundenbedürfnisse

in punkto Mobilität. Neben dem klassischen Kraftstoff-Angebot und einem REWE To

Go-Shop setzt Aral mit der ersten Stufe eines sogenannten "Microgrid" aus

Ladesäule und Batterie neue Maßstäbe bei den Ladeoptionen für Elektrofahrzeuge

in Ballungszentren. In Kooperation mit verschiedenen Sharing- und

Mobilitätsanbietern, einem Akku-Wechselautomaten sowie der Anknüpfung an den

ÖPNV wird die Aral Station außerdem zu einem Umsteigeplatz für verschiedene

Verkehrsträger. Damit entspricht sie in ersten Ansätzen dem Zukunftsmodell der

Großstadttankstelle, das Aral im Rahmen der Studie "Tankstelle der Zukunft" im

letzten Jahr präsentiert hatte.







Mobilitätsangebot, welches über das einer klassischen Tankstelle hinausgeht.

Gerade im urbanen Raum spielt die Vielfalt an Fortbewegungsmöglichkeiten eine

immer größere Rolle und unsere Tankstellen können hier zu einem sinnvollen

Knotenpunkt werden," erklärte Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der Aral

AG. Vor kurzem hatte die blau-weiße Tankstellenmarke bereits angekündigt, in den

kommenden Monaten in Deutschland über 100 ultraschnelle Ladepunkte mit bis zu

350 kW Ladeleistung in Eigenregie in Betrieb zu nehmen. Damit wird Laden

vergleichbar schnell wie Tanken.



In dem Ausbau des ultraschnellen Ladenetzes sieht Aral einen wichtigen Schritt

auf dem Weg zu einer CO2-ärmeren Mobilität. Darüber steht das übergeordnete Ziel

des Aral Mutterkonzerns bp, bis zum Jahr 2050 oder früher klimaneutral zu sein,

und auch Kunden zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.



Angebotsvielfalt: Mobilitäts-Sharing, Akkuwechselautomat und ÖPNV-Anbindung



An der Aral Station stehen eine ganze Bandbreite CO2-sparender

Mobilitätsoptionen zur Verfügung. Möglich wird das unter anderem durch die

Integration eines Jelbi-Standortes der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Dort

reicht das Angebot für die Kunden von verschiedenen Car Sharing-Optionen über

E-Scooter und E-Roller bis hin zum Bike Sharing.



Dr. Henry Widera, CIO und Bereichsleiter Informations- und Vertriebstechnologie:



