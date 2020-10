Tourismusverband kritisiert unterschiedliche Corona-Reisevorgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat die in manchen Bundesländern eingeführten Quarantäne-Vorschriften für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten kritisiert. "Wir brauchen dringend einen einheitlichen Rahmen für das Reisen innerhalb Deutschlands, der nachvollziehbar und praktikabel ist", sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Norbert Kunz, am Dienstag in Berlin. "Die unterschiedlichen Quarantäneregeln der Bundesländer sind nicht hilfreich und führen zu starker Verunsicherung."

Kunz forderte eine bundesweite Task Force Tourismus, bei der Politik, Branchen- und Medizinexperten praktikable Lösungen für die anstehenden Wochen und Monate vorbereiten sollten. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben Einreisebeschränkungen mit Quarantäneregeln für Reisende aus besonders betroffenen Gebieten innerhalb Deutschlands festgelegt./mar/DP/zb