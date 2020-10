Düsseldorf (ots) -



Wie vielfältig sind Büros in Deutschland heute besetzt? Und wie schneiden

Arbeitgeber hierzulande im Diversity-Vergleich mit ihren europäischen Nachbarn

ab? Die Jobplattform StepStone hat insgesamt 15.000 Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer in Deutschland, Großbritannien und Frankreich gefragt, welchen

Stellenwert das Thema Chancengleichheit aktuell bei ihrem Arbeitgeber hat. Der

Vergleich zwischen den drei größten Volkswirtschaften Europas zeigt: Deutschland

hinkt derzeit noch hinterher. So geben 45 Prozent der Befragten in Deutschland

an, bei ihrem Arbeitgeber gebe es keine Vielfalt. Dieser Aussage stimmen zwar

auch britische und französische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu - jedoch

Die Umfrageergebnisse zeigen aber auch, dass deutsche Unternehmen Uniformität in

den eigenen Reihen zunehmend als Problem erkennen. So sagen rund vier von zehn

Beschäftigten, ihr Arbeitgeber habe zuletzt große Schritte hin zu mehr Vielfalt

unternommen. Im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien vollzieht sich dieser

Wandel jedoch deutlich langsamer. "Auch wenn die Entwicklung in Deutschland noch

schleppend ist - es bewegt sich etwas", sagt Dr. Tobias Zimmermann,

Arbeitsmarkt-Experte bei StepStone. "Immer mehr Unternehmen stellen fest, dass

Diversity kein Modethema ist, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Der

zunehmende Wettbewerb um gute Mitarbeiter zwingt Arbeitgeber dazu, vom Schema F

abzuweichen und klar Stellung zur Gleichberechtigung zu beziehen."



Diversity - eine Sache der Nachfrage?



Im Rahmen der Studie hat StepStone auch untersucht, welche Bedeutung Diversity

aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das Ergebnis: Beschäftigte

aus Frankreich und UK sind diesbezüglich sensibler als Menschen aus Deutschland.

So würden sich rund 60 Prozent der Beschäftigten aus UK und Frankreich eher bei

einem Unternehmen bewerben, bei dem Frauen im Top-Management sitzen. Von den

Befragten aus Deutschland sagen das nur 34 Prozent. Und: Während 86 Prozent der

Franzosen es motivierend fänden, wenn ihr Arbeitgeber Chancengleichheit aktiv

förderte, sagen dies in Deutschland nur 64 Prozent. "Die Studienergebnisse

deuten darauf hin, dass die Belegschaft ein wichtiger Treiber von Diversity

ist", sagt Zimmermann. "In den Ländern, in denen eine große Mehrheit der

Beschäftigten großen Wert auf mehr Chancengleichheit legt, sind auch die Seite 2 ► Seite 1 von 2



