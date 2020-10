Am 18. November findet ein Investorentag der Deutschen Börse statt. Dabei geht es auch um den Dreijahresplan „Compass 2023“. Zukäufe und langanhaltendes Wachstum sind dabei wichtig Elemente. So soll es neue Produkte geben, die Marktanteile sollen steigen, neue Kunden sollen gewonnen werden. Dadurch will die Börse ihren Wert steigern. Dabei ist vor allem Eurex von großer Bedeutung. Hier kann das Handelsvolumen auch dank ...